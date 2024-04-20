В поединке 30-го тура чемпионата Германии Унион Берлин на своем поле уступил Баварии (1:5). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Унион продолжает отчаянную борьбу за сохранение прописки в Бундеслиге. Перед дуэлью с Баварией отрыв берлинцев от зоны вылета составлял всего три очка. Мюнхенцы же, которые в этом году остались без Салатницы, вели заочную борьбу со Штутгартом за второе место (подопечные Тухеля на неделе впервые за последние 4 года вышла в полуфинал Лиги чемпионов).

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Поединок начался с мощных атак Униона. К чести "Ротен", они выдержали натиск соперника и стали создавать свои моменты. Кейн опасно стрелял по центру, но расстроить Реннова не смог. Впоследствии Мюллер и Шупо-Мотинг с удобных позиций пробили мимо ворот.

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На 18-й минуте Голлербах убежал в контратаку правым флангом, ворвался во вратарскую, положил на газон соперника, сместился на линию вратарской и прострелил – защитник успел вернуться и заблокировать. В ответ Киммих стрелял с дальней дистанции – над перекладиной.

В середине тайма количество опасных моментов переросло в качество и Бавария вышла вперед. И как вышла! Мюллер пропустил передачу от Теля на Горецку, тот качнул защитника и эффектно попал под перекладину.

Чуть позже лишь реакция Нойера спасла мюнхенцев от гола после удара Тусара – Мануэль в падении перевел на угловой. На последней минуте первого тайма Бавария заработала право на штрафной – к мячу подошел Кейн и мощным ударом удвоил преимущество гостей, забив "в раздевалку".

После перерыва Бавария фактически сняла вопрос о победителе: Мюллер на дальней штанге замкнул прострел от Шупо-Мотинга. В середине тайма Кейн выкатил Телю под удар в центр вратарской и Матис пробил в противоход киперу. Не прошло и 4 минут как Мюллер оформил дубль, эффектно закрутив сферу головой под правую стойку.

На 74-й минуте Вертессен имел шанс размочить счет, но с острого угла пробил над перекладиной. В конце концов он не ушел с поля без забитого гола – уже в добавленное время Йорбе все-таки пробил Нойера.

Победа принесла Баварии 66 очков и закрепила на второй строчке Бундеслиги, Унион с 29-ю пунктами остался четырнадцатым.

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