Вызов получили 20 игроков, среди которых двое вратарей, информирует пресс-служба УАФ.

Сын Шевченко голом вывел Уотфорд в финал Кубка – кандидат в сборную Украины забил уже в 4-м матче

Одной из главных интриг было приглашение 17-летнего Кристиана Шевченко, который существенно спрогрессировал в молодежной системе Уотфорда. Сын обладателя "Золотого мяча-2004" имеет право также выступать за США или Англию, но сделал выбор в пользу исторической Родины. Шевченко-младший – один из шести легионеров в заявке.

Напомним, сборная Украины U-19 еще под руководством Олега Кузнецова заняла первое место квалификационной группы, опередив Мальту (3:1), Словакию (4:0) и Косово (0:4). В феврале эту возрастную группу подхватил Дмитрий Михайленко.

На стадии элит-раунда "сине-желтые" попали в квартет 7, где сыграют против Швейцарии, Латвии и Северной Македонии (хозяин группы). Матчи продлятся с 20 по 26 марта. Лишь победители семи групп элит-раунда присоединятся к хозяину, Северной Ирландии, в финальной стадии, которая будет проходить 15-28 июля этого года и станет отбором от УЕФА к ЧМ-2025 (U-20).

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