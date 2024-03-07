Реал Мадрид в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов не смог победить РБ Лейпциг (1:1), но все равно стал четвертьфиналистом. Отчет читайте на "Футбол 24".

Мадридцы победили в выездной встрече с РБ Лейпциг, но содержание игры не соответствовало ожиданиям. Конечно, у Реала были кадровые проблемы, однако все равно – "сливочные" создали слишком мало, забили один гол на чистом гении Браима и удержались благодаря Лунину. Чтобы удержать 1:0, Андрею пришлось побить рекорд Куртуа по количеству сейвов в плей-офф ЛЧ (9).

После того подопечные Карло Анчелотти тоже не впечатляли, хотя состав был близким к оптимальному. Ничьи с Райо Вальекано и Валенсией, тяжелая минимальная победа над Севильей, постоянные провалы первых таймов и проблемы под прессингом тревожили фанов "бланкос". РБ Лейпциг круто давил на испанцев дома – а значит мог прижать и на "Бернабеу".

Очередной провальный первый тайм Реала. Карло Анчелотти перемудрил с осторожностью.

Главной проблемой мадридцев в Германии стали контратаки через центр, которых у РБ набежало вдоволь. Да и в целом под зонным прессингом Лейпцига было тяжело. В домашке Карло Анчелотти решил перестраховаться, выпустив сразу двух сильных разрушителей в опорной зоне – Камавингу и Чуамени.

Оборонялся Реал в блоке 4-4-2, избегая высокого прессинга. Гораздо интереснее стало построение позиционной атаки. В билд-апе к центральным защитникам опускался Кроос, формируя 3-в-2 в первой фазе. При этом на его позиции в центре часто появлялся фулбек Карвахаль, в то время как Вальверде один отвечал за весь фланг. Беллингем свободно выбирал позицию, помогая в конкретной зоне.

Все эти схемы теоретически помогали играть на сдерживание, ведь в центре было равенство, Вальверде мог падать пятым в линию (нивелируя рывки Раума), а Джуд создавал необходимое большинство на суженном пространстве. В атаке же получилась какая-то каша – Реал упорно пытался пройти Лейпциг через левый фланг, регулярно игнорируя одинокого Вальверде.

Хозяева сами загоняли себя под прессинг РБ, работая только на одной половине поля. Как следствие, первый тайм "сливочные" завершили вообще без моментов. "Королевский клуб" нанес всего 4 удара суммарной остротой в 0,08 ожидаемых голов.

РБ Лейпциг должен был забивать до перерыва

Что наиболее обидно для Реала, нейтрализовать контратаки немцев тоже удавалось так себе. В общем первый тайм действительно оказался скучным и бедным на события, но 2,5 голевых возможности команда Марко Розе создала. Уже на 9-й минуте Шешко вываливался один на один с Луниным, стартовав с центра поля, однако прошить Андрея не удалось – а лайнсмен заметил явный офсайд.

На 15-й Раум обыгрался с Шешко на левом фланге и сделал слалом, завершив его передачей в в зону между центрбеками на Опенда. Лои мог катить на Ольмо, однако решил пробивать сам с линии полукруга. Мяч свалился с его ног. Зато на 17-й, после классного перевода от Ольмо и врывания на левый край штрафной удар у Опенда удался – впрочем, мяч пролетел рядом с дальней штангой.

На 41-й минуте неплохой шанс отличиться имел Симмонс, который открылся на левом углу штрафной и попытался закрутить в девятку. К счастью для Лунина, выстрел оказался слабым. В конце концов, после углового на 42-й с похожей позиции бахнул Опенда – получилось сильно, с лету, но мимо ворот.

Карло Анчелотти сделал выводы и провел перестановки. Игра немного раскрылась – и пошли голы

Тренерский штаб Реала понял, что с центром поля перемудрили. В раздевалке была произведена замена – вместо Камавинги вышел Родриго. Это означало возвращение Вальверде в опорную зону, в то время как бразилец должен был бегать по правому флангу, используя изоляции. По крайней мере, так выглядело в теории.

На практике игра действительно немного раскрылась. Эмоций стало больше, скорости выросли, однако особого улучшения в атаке Реала не произошло – "сливочные" имели только несколько контратак без нормального завершения. РБ тоже имел, но действовал острее.

Уже на 49-й минуте немцы могли открыть счет. Опенда убежал по левому флангу, Лунин вышел на перехват – и не смог отобрать мяч! К счастью, рядом оказался Начо, которого Лои тоже вынужден был обыгрывать. В этот момент Андрей и выцарапал сферу из ног нападающего. Фартонуло.

Следующего острого момента пришлось ждать до 63-й минуты, когда Родриго оказался на правом краю штрафной и пробил в ближний. Несмотря на рикошет, Гулачи парировал. Перед этим еще была атака с заблокированным выстрелом Родриго и ударом Крооса в девятку, который вытащил голкипер – однако там был фол со стороны "сливочных".

Голом вообще не пахло, однако на 65-й минуте счет неожиданно открыл Реал. Кроос перехватил пас на своей трети поля и сразу сбросил Беллингему, а тот протащил мяч метров на 60. Дождавшись рывка Вини в штрафную, Джуд покатил ему под удар – Гулачи не имел никаких шансов. 1:0! Казалось, что интрига в противостоянии закрыта.

Впрочем, РБ Лейпциг после этого завелся. Уже на 67-й минуте немцы должны были забивать, однако сначала Рюдигер не дал Шешко замкнуть прострел на дальней штанге, а затем бросился под удар Симмонса в левый нижний. Тем не менее, еще через минуту "ротен буллен" вернулись в игру – Раум без сопротивления подал на дальний угол вратарской, а Орбан опередил Начо и головой пробил в правый нижний. 1:1!

РБ Лейпциг должен был переводить игру в овертайм

В последующие 20 минут Реалу не было чем гордиться. Подопечные Карло Анчелотти быстро теряли контроль над игрой, свалившись к защите результата. Появление Модрича ничем не помогло. РБ Лейпциг поверил в себя и пошел вперед.

Гостям не хватало конкретики, однако с 80-х минут за Лунина стало страшно. На 81 он спокойно взял зильный лонгшот Хенрикса по центру, а на 82-й подачу с углового дали замкнуть Орбану – тот пробил с рикошетом от газона, однако мяч прошел рядом с дальней штангой. В компенсированное же время Ольмо с левого угла штрафной забросил мяч в район линии вратарской, неожиданно перебросив Лунина – украинца спасла перекладина.

К сожалению для немцев, дожать Реала не удалось. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью, что означало проход Реала. Выиграв противостояние со счетом 2:1, мадридцы стали четвертьфиналистами Лиги чемпионов УЕФА 2023/24.