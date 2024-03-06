Украинцев в испанской Ла Лиге может стать больше - вингер Шахтера Алексей Кащук уже летом может оказаться на Пиренеях.

Как стало известно Футбол 24, Кащук продолжит карьеру в Ла Лиге. Он начал сотрудничество с Олегом Смалийчуком (был совладельцем Карпат в 2020 году), который активно предлагает его испанским клубам.

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В частности, планы на Кащука уже давно имеет Мальорка, которая решила дождаться окончания контракта с Шахтером, чтобы получить свободным агентом. Придется оплатить только "компенсацию на воспитание". Также Кащука предложили нескольким другим клубам, среди которых Жирона. Кто предложит лучшие условия, тот и получит игрока.

Напомним, контракт Алексея с Шахтером действует до 30 июня 2024 года. В текущем сезоне он провел за дончан 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 1 ассист. Transfermarkt оценивает чемпиона мира U-20 в 2,5 млн евро.

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