Украинский легионер либерецкого Слована Тарас Качараба рассказал о своем голе в ворота Гента, встрече с земляками и работе украинской бригады арбитров.

"Эмоции, конечно, положительные, ведь мы дважды выиграли у Гента в группе Лиги Европы. Наверное, у них были какие-то трудности, но мы показали характер, свою игру и удалось выиграть.

Качараба оказался в символической сборной 5-го тура Лиги Европы по версии УЕФА

Этот поединок уже не имел турнирного значения для нас, однако, для каждого игрока матч на международной арене – возможность показать себя, повысить свою цену, а также заработать для клуба финансовый бонус за каждую победу в турнире.

Что касается моего гола, то рад, что удалось отметится после стандарта. Пережил приятные эмоции, интересный был матч, с учетом того, что в составе Гента тоже были украинцы, а матч обслуживала судья-украинка Екатерина Монзуль. В перерыве матча перекинулся парой фраз с нашими ребятами из Гента, с бригадой арбитров. Пожелали удачи друг другу во втором тайме.

Считаю, что в целом Екатерина Монзуль с матчем справилась. Первый тайм прошел спокойно, во втором был непонятный момент с заменой, но потом разобрались. В конце матча напряжение возросло, Гент хотел отыграться, между футболистами были стычки, по-этому Монзуль вынесла столько предупреждений", – сказал Качараба в комментарии изданию Meta Ratings.

Напомним, в поединке 5-го тура группового этапа Лиги Европы Слован на выезде одолел Гент со счетом 2:1 – победный мяч забил наш Тарас Качараба. Сразу после матча бельгийский клуб уволил своего тренера.

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