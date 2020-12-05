Український легіонер ліберецького Слована Тарас Качараба розповів про свій гол у ворота Гента, зустріч з земляками та роботу української бригади арбітрів.

"Емоції, звичайно, позитивні, адже ми двічі виграли у Гента в групі Ліги Європи. Напевно, у них були якісь труднощі, але ми показали характер, свою гру і вдалося виграти.

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Цей поєдинок вже не мав турнірного значення для нас, однак, для кожного гравця матч на міжнародній арені – можливість показати себе, підвищити свою ціну, а також заробити для клубу фінансовий бонус за кожну перемогу в турнірі.

Що стосується мого гола, то радий, що вдалось відзначиться після стандарту. Пережив приємні емоції, цікавий був матч, з урахуванням того, що у складі Гента теж були українці, а матч обслуговувала суддя-українка Катерина Монзуль. У перерві матчу перекинулся парою фраз з нашими хлопцями з Гента, з бригадою арбітрів. Побажали удачі один одному в другому таймі.

Вважаю, що в цілому Катерина Монзуль з матчем впоралася. Перший тайм пройшов спокійно, в другому був незрозумілий момент зі заміною, але потім розібралися. Наприкінці матчу напруга зросла, Гент хотів відігратися, між футболістами були сутички, тому Монзуль винесла стільки попереджень", – сказав Качараба у коментарі виданню Meta Ratings.

Нагадаємо, у поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги Європи Слован на виїзді здолав Гент з рахунком 2:1 – переможний м'яч забив наш Тарас Качараба. Одразу після матчу бельгійський клуб звільнив свого тренера.

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