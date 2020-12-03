В поединке Лиги Европы между Гентом и Слованом (1:2) случилось неординарное событие. Капитан бельгийцев Вадис Оджижа-Офо должен был выйти в старте, но на разминке получил травму. Понятно, что вместо него выпустили другого игрока. Оджиджа-Офо сел не на скамейке запасных, а на трибуне.

Лига Европы: Яремчук голом не сумел прервать позорную серию Гента, Тоттенхэм и ЛАСК устроили сумасшедшую перестрелку

Во втором тайме тренер все же решил выпустить Оджиджу вместо Кумса, но вмешалась Екатерина Монзуль. Украинка, для которой этот матч стал дебютным в еврокубках, не позволила хавбеку Гента вступить в игру. Длительные переговоры не помогли – замену отменили и Кумс вернулся на поле. Похоже, Роман Яремчук выступал в роли переводчика, ведь именно форвард сборной Украины вел переговоры с Монзуль и объяснял Одиджи-Офо причину решения арбитрессы.

"Оджиджа-Офо сначала сел на трибуну, потому что на скамейке запасных больше не было места. После многих телефонных звонков мы получили разрешение от УЕФА выпустить Вадиса. Но рефери решил по-другому. Я никогда не видел ничего подобного", – прокомментировал инцидент наставник Гента Вим Де Декер.

Заметим, поединок между Гентом и Слованом стал историческим. Впервые в истории Лиги Европы на матчи работала полностью женская бригада арбитров – ассистентами Монзуль стали Александра Ардашева и Марина Стрелецкая. К слову, Екатерина Монзуль суммарно показала футболистам обеих команд 9 желтых карточек.

Заря вырвала победу над Лестером, но потеряла шансы на плей-офф Лиги Европы