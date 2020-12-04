Защитник чешского Слована Тарас Качараба был отмечен за свое выступление в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против Гента.

УЕФА выбрал символическую сборную лучших игроков 5-го тура Лиги Европы, среди которых оказался украинский защитник Слована Тарас Качараба.

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Место в воротах занял голкипер Црвены Звезды Борян. Кроме Качарабы, оборону составили Риса из Мольде, Монреаль из Реал Сосьедада и Пабло Мари из Арсенала.

В полузащиту Мольде и Арсенал делегировали еще по одному своему игроку – Эйкрема и Пепе соответственно. Компанию им составили Хауге из Милана и Пицци из Бенфики. Тандем форвардов образовали Сима из Славии и Галену из Браги.

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