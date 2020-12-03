Лига Европы: Яремчук голом не сумел прервать позорную серию Гента, Тоттенхэм и ЛАСК устроили сумасшедшую перестрелку
Состоялись матчи 5-го тура группового этапа Лиги Европы. Читайте отчет поединков на Футбол 24.
Лига Европы, 5-й тур
Группа J
Антверпен – Лудогорец – 3:1
Голы: Онгла, 19, Де Лат, 72, Бенсон, 87 – Десподов, 53
Удаление: Григоре, 90+1
ЛАСК – Тоттенхэм – 3:3
Голы: Михорль, 42, Егештайн, 84, Карамоко, 93 – Бейл, 45+2 (пен.), Сон, 56, Алли, 86 (пен.)
Группа К
Фейеноорд – Динамо Загреб – 0:2
Голы: Петкович, 45+5 (пен.), Майер, 53
ЦСКА – Вольфсберг – 0:1
Гол: Визингер, 22
Группа L
Црвена Звезда – Хоффенхайм – 0:0
Гент – Слован Либерец – 1:2
Голы: Яремчук, 60 – Мага, 32, Юсуф, 55
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Тоттенхэм совершил камбэк в поединке против ЛАСКа, но перед финальным свистком "шпоры" упустили победу. Несмотря на ничейный результат, подопечные Моуринью гарантировали себе выход в плей-офф турнира. Стоит отметить, что один из мячей забил Гарет Бейл, реализовав пенальти. В параллельном матче группы J Антверпен переиграл Лудогорец и тоже досрочно вышел в следующий этап турнира.
Загребское Динамо на выезде уверенно обыграло Фейенорд и гарантировало себе выход с первого места группы К в плей-офф ЛЕ. Австрийский Вольфсберг неожиданно в Москве минимально переиграл ЦСКА и лишил россиян шансов на выход из группы.
Хоффенхайм и Црвена Звезда спокойно расписали безголевую ничью, которая устроила обе команды, ведь они уже досрочно могут начинать подготовку к еврокубковой весне. Неудачники группы L Гент и Слован Либерец сошлись в поединке, откуда именно чехи вышли победителями. Украинский форвард Гента Роман Яремчук даже отметился голом, но это не спасло его команду, которая за 5 туров не набрала ни одного очка.
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