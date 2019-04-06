Гаттузо: Если победим Ювентус, это станет переломным моментом для Милана

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо поделился ожиданиями от игры против Ювентуса.

"Сейчас главная проблема Милана не в тактике, а в психологическом состоянии до матчей. Мы должны освободить свой ум, играть с энтузиазмом и без страха. Когда это случится, мы сможем проводить матчи с большей уверенностью в себе.

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Я согласен, когда некоторые говорят, что мы находимся в каком-то тупике с нашей игрой. Я надеюсь доказать их неправоту. Нам предстоит сыграть против соперника, который почти выиграл чемпионский титул. Завтра мы играем против грозной команды.

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Я считаю, что матч с Ювентусом может дать нам необходимую энергию для успешного завершения сезона, нам нужно разжечь эту искру. Если мы покажем хорошую игру и добьемся положительного результата в Турине, это может стать для нас переломным моментом", – цитирует Гаттузо официальный сайт Милана.

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