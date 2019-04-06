Гаттузо: Якщо переможемо Ювентус, це стане переломним моментом для Мілана

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями від гри проти Ювентуса.

"Зараз головна проблема Мілана не в тактиці, а в психологічному стані до матчів. Ми повинні звільнити свій розум, грати з ентузіазмом і без страху. Коли це трапиться, ми зможемо проводити матчі з більшою впевненістю в собі.

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Я згоден, коли деякі кажуть, що ми перебуваємо в якомусь безвихідному становищі з нашою грою. Я сподіваюся довести їх неправоту. Нам належить зіграти проти суперника, який майже виграв чемпіонський титул. Завтра ми граємо проти грізної команди.

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Я вважаю, що матч з Ювентусом може дати нам необхідну енергію для успішного завершення сезону, нам потрібно розпалити цю іскру. Якщо ми покажемо хорошу гру і доб'ємося позитивного результату в Турині, це може стати для нас переломним моментом", – цитує Гаттузо офіційний сайт Мілана.

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