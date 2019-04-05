Ювентус – Милан: Хедира впервые попал в заявку "зебр" после операции на сердце – он не играл почти 2 месяца

Хавбек Ювентуса Сами Хедира вернулся в заявку команды.

32-летний полузащитник попал в заявку Ювентуса на поединок 31-го тура против Милана, сообщает официальный твиттер туринской команды.

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Напомним, 19 февраля медицинский штаб Ювентуса обнаружил у немецкого игрока признаки аритмии, из-за чего Хедира вынужден был перенести операцию.

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Заметим, что последний раз хавбек появлялся на поле 15 февраля в поединке против Фрозиноне. В текущем сезоне Серии А Хедира провел 9 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.