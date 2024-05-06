В понедельник, 6 мая, клубы Серии А проголосовали за открытие доступа к своим финансам со стороны итальянского правительства.

Все 20 клубов Серии А проголосовали против введения новой реформы, которая позволит правительству Италии отслеживать их финансовое состояние через недавно созданное агентство. Об этом информирует Football Italia.

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Ранее министр спорта Италии Андреа Абоди хотел создать новую правительственную комиссию для контроля за финансами клубов Серии А. Каждое лето клубы должны пройти серию финансовых стресс-тестов, прежде чем им будет разрешено зарегистрироваться на новый сезон – это позволяет избежать риска банкротства. Однако такая организация – COVISOC – уже существует, её члены назначаются спортивными организациями FIFA и CONI. Предполагалось, что новая государственная организация будет охватывать не только футбольные клубы, но и другие виды спорта, включая баскетбол и волейбол.

"Клубы единогласно проголосовали против предложения о создании правительственного агентства для наблюдения за финансовым положением профессиональных футбольных клубов, подтвердив важность автономии спорта от политики. Все клубы также подтвердили необходимость работать над полной автономией Лиги Серии А", – сказано в общем заявлении клубов.

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