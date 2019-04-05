Чемпіонський Der Klassiker, дві любові Аллегрі та останній шанс Атлетіко: топ-5 матчів євровікенду

Битва рідних для Массіміліано Аллегрі Ювентуса та Мілана, Класичне дербі Німеччини, можливість для Атлетіко повернутися у чемпіонську гонку, очне змагання Інтера та Аталанти за Лігу чемпіонів і ліверпульський вояж Арсенала в анонсі головних матчів вікенду, які ви повинні переглянути.

Ювентус – Мілан

6 квітня, 19:00. Турин, Ювентус Стедіум

Телетрансляція на каналі "Футбол 1", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: За сприятливих умов Ювентус уже в неділю може стати чемпіоном Італії сезону 2018/19. Для цього потрібно виконати дві умови: Наполі програє Дженоа вдома, а туринці мають перемагати на власному полі Мілан. Однак, такий збіг наразі виглядає не надто реальним. Генуезці навряд зможуть дати відсіч неаполітанцям, а Юве взагалі очікує принципове протистояння на фоні кадрових проблем. За відсутності Кріштіану Роналду функції голеадора на себе несподівано перебрав 19-річний Мойзе Кін. Вочевидь, юніор вийде в основі й на матч із "россонері", але забити міланцям, мабуть, буде важче, ніж Удінезе, Емполі чи Кальярі.

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Та й очки гостям потрібні для боротьби за зону Ліги чемпіонів. Після класного відрізку без поразок у чемпіонаті (7 перемог, 3 нічиї) підопічні Дженнаро Гаттузо навіть піднялися на третю сходинку в турнірній таблиці. Та поразки Інтеру та Сампдорії, а також невиразна нічия із Удінезе, не тільки повернули Мілан на 4-те місце, а й дозволили наблизитися до міланців конкурентам у боротьбі за вихід у головний єврокубок. Аталанта, Лаціо, Торіно й Рома зовсім поруч, тому на Ювентус Стедіум Мілану треба набирати очки.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Баварія – Борусія Дортмунд

6 квітня, 19:30. Мюнхен, Альянц-Арена

Телетрансляція на каналі MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Класичне протистояння відбудеться і в Німеччині. До того ж, на відміну від сусідньої Італії, у Мюнхені зійдуться реальні претенденти на чемпіонство. Баварія завдяки вдалій серії на початку березня зуміла наздогнати дортмундську Борусію, але в останньому турі спіткнулася на Фрайбургу (1:1) й відкотилася на другу сходинку. Поразка в матчі з прямим конкурентом може дорого обійтися керманичу "ротен" Ніко Ковачу. Хорват уже вилетів із Ліги чемпіонів, а втрату "салатниці" менеджмент баварців точно не пробачить.

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Натомість хлопці Люсьєна Фавра цього сезону привчили до несподіванок. Вони можуть здолати Баварію вдома, а через кілька матчів програти Фортуні, втратити перемогу над Хоффенхаймом, а потім програти Аугсбургу та без шансів поступитися Тоттенхему в 1/8 фіналу ЛЧ. Зараз у "джмелів" серія із трьох перемог поспіль у Бундеслізі та бажання довести реальність чемпіонських амбіцій у Мюнхені. Та є що доводити своїм уболівальникам і Баварії, особливо після кубкової феєрії з Хайденхаймом посеред тижня.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Барселона – Атлетіко

6 квітня, 21:45. Барселона, Камп Ноу

Телетрансляція на MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Антуан Грізманн, можливо, востаннє відвідає Камп Ноу в статусі гравця іншої команди, а мадридський Атлетіко спробує повернутися у чемпіонську гонку. Наразі відрив Барселони, що йде першою, складає 8 очок, тому перемога над "матрацниками" за 7 турів до кінця першості фактично поховає будь-які шанси гостей на титул. Не на користь Атлетіко й результат матчу "блаугранас" посеред тижня – каталонці розіграли фантастичну феєрію із Вільяреалом (4:4), а двічі поспіль команда Вальверде подібних промахів не робить.

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Влітку головний тренер мадридців Дієго Сімеоне зібрався перебудувати лінію оборони. Та результати цього сезону яскраво демонструють, що Атлетіко має проблеми і в атаці. "Матрацники" мало забивають (наразі – на 34 голи менше, ніж Барса) і часто грають унічию. Схоже, перегорів після чемпіонату світу-2018 і Грізманн. Ще восени він переконував усіх, що досягнув рівня Мессі та Роналду й заслуговує на "Золотий м'яч", а зараз нагадує лише бліду тінь гравця, який самотужки вирішив долю фіналу Ліги Європи торік.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Інтер – Аталанта

7 квітня, 16:00. Мілан, Джузеппе Меацца

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: У Серії А розпочинаються "чемпіонські раунди" боїв за Лігу чемпіонів, серед них і поєдинок Інтера з Аталантою у 31-му турі. На дві путівки (вихід Ювентуса та Наполі сумніву не підлягає) продовжують претендувати 6-7 клубів, а "нерадзуррі" наразі перебувають на поул-позиції. Та це не робить команду Лучано Спаллетті безумовним фаворитом матчу проти бергамасків у неділю. Так, до основи Інтера посеред тижня результативно повернувся Мауро Ікарді, який набрав відразу 2 бали (гол+пас). З іншого боку, досі перед очима міланських уболівальників розгромна поразка Аталанті в першому колі (1:4). "Богиня" не програє у чемпіонаті з кінця лютого, тому Інтернаціонале доведеться докласти чимало зусиль, аби перемогти гостей із провінції.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Евертон – Арсенал

7 квітня 16:05. Ліверпуль, Гудісон Парк

Телетрансляція на каналі "Футбол 2", звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чому потрібно подивитися: Подібна до Італії ситуація склалася і в англійській Прем'єр-лізі. На два вакантних місця у топ-4 претендують чотири клуби, а наразі третій Тоттенхем і 6-й Манчестер Юнайтед розділяє всього 3 залікових бали. Арсенал у цій боротьбі поки втримує свою "улюблену" 4-ту сходинку й у неділю завітає на Гудісон. Тут підопічні Унаї Емері прагнуть продовжити свою безпрограшну серію, хоча календар ігор до кінця першості робить шанси "канонірів" на місце в заліковій четвірці найкращими серед конкурентів.

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Свої завдання є в Евертона. У Ліверпулі наростає невдоволення Марку Сілвою. Португалець, який прибув до "ірисок" у статусі "нового Моурінью", влітку витратив на трансфери більше 80 млн фунтів. Та мерсисайдці йдуть у турнірній таблиці лише десятими, а під керівництвом обділеного любов'ю місцевих фанів Сема Еллардайса торік фінішували на дві позиції вище. Якщо Сілва не завершить чемпіонат на 7-8-й сходинці, то вже найближчого літа може поповнити лави безробітних фахівців.

Прогноз "Футбол 24": 0:2

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