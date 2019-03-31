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Леонардо: Будущее Гаттузо не является приоритетом для клуба

12:22 36 Читати українською
Леонардо: Будущее Гаттузо не является приоритетом для клуба
Дженнаро Гаттузо / фото: ФК Милан

Спортивный директор Милана Леонардо Араужо рассказал о будущем Дженнаро Гаттузо.

"У Гаттузо есть действующий контракт с Миланом. Мы никогда не ставили это под сомнение. Всегда были честны в этом вопросе. Его будущее сейчас не является приоритетом для клуба.

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Он возглавил команду еще до того, как я и другие руководители начали работать в Милане, но мы никогда не рассматривали вариант назначения другого тренера.

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Если однажды выиграем с Гаттузо, это будет замечательно, поскольку он уже вошел в историю Милана в качестве игрока", – цитирует Леонардо Араужо Football-Italia.

Теги
Италия Леонардо Араужо Леонардо Араужо Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Милан Милан
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