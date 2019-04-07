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Гаттузо – о поражении от Ювентуса: Это был лучший матч Милана в этом году

12:07 3 Читати українською
Гаттузо – о поражении от Ювентуса: Это был лучший матч Милана в этом году
Дженнаро Гаттузо / ФК Милан

Главный тренер Милана Дженнаро Гаттузо похвалил свою команду после поражения от Ювентуса в матче 31-го тура Серии А.

60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кин
 
Кшиштоф Пйонтек 39’
39’ Кшиштоф Пйонтек
60’ Пауло Дибала
84’ Мойзе Кин

Напомним, Милан открыл счет в матче против Ювентуса, но пропустил дважды и в итоге уступил 1:2.

"Матч против Ювентуса стал лучшим в исполнении Милана в 2019 году. Мы играли очень хорошо, но проиграли заключительную часть поединка. При этом мы проиграли не благодаря удачным действиям игроков Ювентуса, а из-за наших собственных ошибок. Однако в футболе такое случается, ничего страшного.

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Критика в мой адрес? Меня абсолютно не интересует, что говорят люди. Предполагаю, что дело в том, что я очень много выиграл с этим клубом в роли футболиста, и люди ждут от меня чего-то особенного и сейчас.

Я не переживаю по этому поводу, поскольку не читаю газет. Не имею понятия, кто меня критикует, а кто любит. Мне не нужна любовь фанатов, мне нужна только любовь моей семьи. Я только хочу, чтобы меня судили как тренера", – цитирует Гаттузо Sky Sport Italia.

После 31 тура Милан занимает 4 место в чемпионате Италии, на очко опережая Аталанту и Рому. Что касается Гаттузо, то недавно появилась информация об уходе тренера из Милана по окончании сезона.

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Теги
Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо Ювентус - Милан Милан Милан Италия
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