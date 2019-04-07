Гаттузо – про поразку від Ювентуса: Це був найкращий матч Мілана у цьому році

Головний тренер Мілана Дженнаро Гаттузо похвалив свою команду після поразки від Ювентуса в матчі 31-го туру Серії А.

Нагадаємо, Мілан відкрив рахунок в матчі проти Ювентуса, проте пропустив двічі та в підсумку поступився 1:2.

"Матч проти Ювентуса став найкращим у виконанні Мілана в 2019 році. Ми грали дуже добре, але програли заключну частину поєдинку. При цьому ми програли не завдяки вдалим діям гравців Ювентуса, а через наші власні помилки. Проте у футболі таке трапляється, нічого страшного.

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Критика на мою адресу? Мене абсолютно не цікавить, що говорять люди. Припускаю, що справа в тому, що я дуже багато виграв з цим клубом в ролі футболіста, і люди очікують від мене чогось особливого і зараз.

Я не переймаюсь з цього приводу, позаяк не читаю газет. Не маю поняття, хто мене критикує, а хто любить. Мені не потрібна любов фанатів, мені потрібна лише любов моєї сім'ї. Я лише хочу, щоб мене судили як тренера", – цитує Гаттузо Sky Sport Italia.

Після 31 туру Мілан посідає 4 місце в чемпіонаті Італії, на очко випереджаючи Аталанту та Рому. Що стосується Гаттузо, то нещодавно з'явилася інформація про відхід тренера з Мілана по завершенні сезону.

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