"Планировали, что отступать некуда, нам нужна была только победа. Что случилось – сам не понимаю. Детский футбол, детская психика, перегорели... Ребята не показали на поле всей силы, того, что умеют. Много борьбы проигрывали, было много индивидуальных ошибок, в простых ситуациях теряли мяч.

Очередной провал сборной Украины на Евро U-17 в видеообзоре матча с Чехией – 1:3

В эпизоде с первым голом не вынесли мяч, ошиблись, сами себе привезли этот пенальти. Потом ребята вроде собрались, какие-то моменты пошли, что-то стало получаться. Но на каждую игру в финальной части нужно собираться, чтобы были морально-волевые и бойцовские качества. С одной стороны, выход в финальный турнир – уже успех, они молодцы. Однако на самом чемпионате нужно играть по-другому.

Выступление наших юношей в разных клубах? Видимо, это также одна из причин неудачи. Можно искать разные причины, но, по моему мнению, на футбольном поле не было злости, жажды победы. Нужно бороться на каждом клочке поля, а в эпизоде с третьим голом один футболист обыграл стольких оппонентов...

Все в равных условиях, но мы немного где-то недорабатывали. Возможно, много авансов предоставляли, говорили о будущем. Скажу так: ребята – молодцы, что вышли в финальную часть. А здесь уже все стараются, умеют играть в футбол.

Не ожидал такой игры, думал, будет немного лучше. Но имеем то, что имеем на данный момент. По составу на матч с Кипром, посмотрим на состояние футболистов, подумаем, как сделать так, чтобы у нас была боеспособная команда на этот поединок", – цитирует Мороза официальный сайт УАФ.

Напомним, после поражения от Чехии у сборной Украины оставались призрачные шансы на выход из группы, однако Кипр через несколько часов не сумел отобрать очки у Сербии (1:3), которая стала недосягаемой для "сине-желтых".

Украина без шансов проиграла Чехии и почти потеряла шанс на четвертьфинал Евро U-17 – спасет только чудо от Кипра