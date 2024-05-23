Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини не уверен, где будет работать в следующем сезоне.

На новоиспеченного победителя Лиги Европы охотится Наполи, который готовит тотальную перестройку. Гасперини уже 8 лет тренирует Аталанту и имеет действующий контракт еще на один сезон. Возможно, пришло время уйти на мажорной ноте и попробовать что-то новое.

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"Сегодня вечером мы празднуем, а завтра я поговорю с президентом. Посмотрим. Я нахожусь в странной ситуации. Это как будто ты женат, имеешь детей, но встречаешь невероятно красивую женщину. Возможно, это не лучший пример, чтобы говорить такое по телевидению!" – приводит слова Гасперини Football Italia.

Наполи переживает ужасный сезон после чемпионства и ухода Лучано Спаллетти. Партенопейцы сменили трех тренеров, идут на девятой строчке Серии А и рискуют остаться вообще без еврокубков.

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