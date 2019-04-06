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Гаттузо при любых обстоятельствах покинет Милан летом, – GdS

14:38 65 Читати українською
Гаттузо при любых обстоятельствах покинет Милан летом, – GdS
Дженнаро Гаттузо / ФК Милан

Главный тренер "россонери" Дженнаро Гаттузо, похоже, вскоре покинет миланский клуб.

По информации Gazzetta dello Sport, руководство Милана решило судьбу Дженнаро Гаттузо в клубе. Отмечается, что Гаттузо при любых обстоятельствах и результатах покинет тренерский мостик Милана после завершения текущего сезона.

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Боссов Милана не устроит даже попадание команды в зону Лиги чемпионов по итогам сезона. К слову, недавно спортивный директор Милана Леонардо Араужо заявил, что будущее Гаттузо не является приоритетом для клуба.

Теги
Милан Милан Италия Трансферы Милана Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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