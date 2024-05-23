В пятницу, 24 мая, в Бергамо состоится встреча Джан Пьеро Гасперини с руководством Аталанты. Как информирует журналист Маттео Моретто, на ней будет рассмотрен вопрос, связанный с будущим тренера. Сообщается, что "богиня" хочет во что бы то ни стало сохранить тренера и готова предложить ему продление контракта.

Гасперини может покинуть Аталанту после победы в ЛЕ: "Ты женат, имеешь детей, но встречаешь красивую женщину"

Большой интерес к Гасперини проявляет Наполи. После победы в финале Лиги Европы над Байером Джан Пьеро сказал: "Сегодня вечером мы празднуем, а завтра я поговорю с президентом. Посмотрим. Я нахожусь в странной ситуации. Это как будто ты женат, имеешь детей, но встречаешь невероятно красивую женщину. Возможно, это не лучший пример, чтобы говорить такое по телевидению".

Действующий контракт Гасперини с бергамасками истекает в 2025 году.

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