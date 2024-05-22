Главный тренер Милана Стефано Пиоли получил уведомление от клуба о том, что он будет уволен о окончании нынешнего сезона Серии А. Как информирует Calciomercato, боссы "россонери" сообщили это агенту тренера Валерио Джуффриде.

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Вряд ли эту новость можно считать сюрпризом. К прекращению сотрудничества Пиоли с Миланом всё шло уже давно – из-за нестабильных результатов во всех турнирах команда вылетела из ЛЧ и ЛЕ, а также не сумела навязать Интеру борьбу за Скудетто в Серии А. Ожидается, что его сменщиком станет действующий главный тренер Лилля Паулу Фонсека.

Контракт Пиоли с Миланом рассчитан до лета 2025 года. Если он не найдёт себе новую работу, миланский клуб будет вынужден всё это время продолжать платить Стефано зарплату.

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