Ювентус – Милан – 2:1 – видео голов и обзор матча

Ювентус одержал волевую победу над Миланом в матче 31-го тура Серии А. Смотрите видео голов и обзор матча Ювентус – Милан.

Чемпионат Италии 2018/2019, 31-й тур

Ювентус – Милан – 2:1

Голы: Дибала, 60 (пен), Кин, 84 – Пйонтек, 39

Ювентус в центральном матче 31-го тура победил Милан. Счет в первом тайме открыли "россонери" усилиями Кшиштофа Пйонтека.

Ювентус одержал волевую победу над Миланом

Однако во второй половине игры туринцы проявили характер. Сначала Дибала реализовал пенальти, а под занавес матча Мойзе Кин принес Ювентусу победу.

"Старая синьора" может уже завтра стать чемпионом Италии, если Наполи дома проиграет Дженоа (сейчас разница составляет 21 очко). В любом случае все в руках Ювентуса – в следующем туре достаточно победить СПАЛ.