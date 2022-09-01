Украинец попал в заявку команды Гасперини на нынешний матч против Торино.

Аталанта вместо Малиновского выгнала звездного ветерана

Сегодня же закрывается и трансферное окно в Италии, потому шансы на уход Малиновского кажутся мизерными. Если бы Аталанта имела серьезные предложения или вела переговоры, то вряд ли бы отвлекала хавбека на матчи. Малиновский выходил в старте на игры с Миланом и Вероной, а сегодня в 21:45 будет иметь возможность продолжить серию.

В последние недели Аталанте приписывали желание продать украинца, который якобы имел конфликт с Гасперини. 29-летнего хавбека сватали в клубы АПЛ и Марсель, однако ничего серьезного из этого не вышло.

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