Италия, Серия А, 4-й тур

Сампдория – Лацио – 1:1

Голы: Габьядини, 90+2 – Иммобиле, 21

Удинезе – Фиорентина – 1:0

Гол: Бету, 17

Эмполи – Верона – 1:1

Голы: Балданци, 26 – Каллон, 69

Наполи – Лечче – начало матча в 21:45

Ювентус – Специя – начало матча в 21:45

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Лацио размочил ворота Сампдории в середине первого тайма. Изумительный пас пяткой от Милинковича-Савича, который вывел Иммобиле один на один – Чиро не подвел, легко обыграв кипера генуэзцев. Впоследствии он мог удвоить, но попал в левую стойку. У Сампдории был шанс на пенальти, когда Квальярелле наступили на ногу в штрафной, но арбитр после просмотра VAR отказался назначать стандарт.

В конце тайма Проведель в падении спас римлян после выстрела из острого угла того же Квальяреллы. Вторая половина игры прошла практически без моментов – казалось, "орлы" на классе доведут поединок до победы, однако другого мнения был Габьядини, в добавленное время левой закрутивший в противоположный от голкипера угол и спасший для Сампдории ничью.

Бету вывел Удинезе вперед еще до середины тайма, попав в ворота Фиорентины из пределов штрафной. Впоследствии Кварта после навеса с углового мог забивать головой, но кипер "бьянконери" вовремя среагировал. Через мгновение Сапонара с убийственной позиции запустил сферу по воробьям, упустив второй подряд шанс "фиалок". К концу матча Делофеу целил под перекладину и лишь реакция Сильвестри спасла Удине. Уже в добавленное время Саксесс удвоил преимущество Фиорентины, но гол был отменен из-за офсайда.

В еще одном матче Эмполи принимал Верону. Хозяева благодаря дебютному голу Балданци за взрослую команду вырвались вперед на экваторе первой сорокапятиминутки и держались почти 45 минут. В середине второго тайма на поле появился Каллон и сразу сравнял. На большее команд не хватило.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЧЕМПИОНАТА ИТАЛИИ