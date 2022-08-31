Аталанта вместо Малиновского выгнала звездного ветерана
Аталанта таки избавилась от одного полузащитника перед закрытием трансферного окна.
Контракт Йосипа Иличича досрочно разорван по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.
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Словенец выступал в Аталанте 5 лет, но в прошлом сезоне перестал быть важным игроком для Гасперини. С начала 2022 года хавбек провел на поле всего 16 минут. Контракт 34-летнего ветерана был рассчитан еще на один сезон, однако стороны решили прекратить сотрудничество раньше. Окончательная статистика Иличича за бергамасков – 60 голов и 44 ассиста в 173 матчах.
Напомним, Аталанте также приписывали желание продать Руслана Малиновского, который был прямым конкурентом словенца.
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