Контракт Йосипа Иличича досрочно разорван по обоюдному согласию, информирует официальный сайт клуба.

Будущее Малиновского известно – журналист озвучил итог саги украинца

Словенец выступал в Аталанте 5 лет, но в прошлом сезоне перестал быть важным игроком для Гасперини. С начала 2022 года хавбек провел на поле всего 16 минут. Контракт 34-летнего ветерана был рассчитан еще на один сезон, однако стороны решили прекратить сотрудничество раньше. Окончательная статистика Иличича за бергамасков – 60 голов и 44 ассиста в 173 матчах.

Напомним, Аталанте также приписывали желание продать Руслана Малиновского, который был прямым конкурентом словенца.

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