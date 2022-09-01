Гасперіні ухвалив важливе рішення щодо Маліновського – трансфер українця здається нереальним
Схоже, Руслану Маліновському доведеться залишитися у Аталанті щонайменше до січня.
Українець потрапив до заявки команди Гасперіні на нинішній матч проти Торіно.
Аталанта замість Маліновського вигнала зіркового ветерана
Сьогодні ж закривається і трансферне вікно в Італії, тому шанси на відхід Маліновського здаються мізерними. Якби Аталанта мала серйозні пропозиції чи вела переговори, то навряд відволікала б хавбека на матчі. Маліновський виходив у старті на ігри з Міланом та Вероною, а сьогодні о 21:45 матиме нагоду продовжити серію.
Упродовж останніх тижнів Аталанті приписували бажання продати українця, який нібито мав конфлікт з Гасперіні. 29-річного хавбека сватали у клуби АПЛ та Марсель, однак нічого серйозного з цього не вийшло.
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