Українець потрапив до заявки команди Гасперіні на нинішній матч проти Торіно.

Аталанта замість Маліновського вигнала зіркового ветерана

Сьогодні ж закривається і трансферне вікно в Італії, тому шанси на відхід Маліновського здаються мізерними. Якби Аталанта мала серйозні пропозиції чи вела переговори, то навряд відволікала б хавбека на матчі. Маліновський виходив у старті на ігри з Міланом та Вероною, а сьогодні о 21:45 матиме нагоду продовжити серію.

Упродовж останніх тижнів Аталанті приписували бажання продати українця, який нібито мав конфлікт з Гасперіні. 29-річного хавбека сватали у клуби АПЛ та Марсель, однак нічого серйозного з цього не вийшло.

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