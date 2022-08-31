Італія, Серія А, 4-й тур

Сампдорія – Лаціо – 1:1

Голи: Габ'ядіні, 90+2 – Іммобіле, 21

Удінезе – Фіорентина – 1:0

Гол: Бету, 17

Емполі – Верона – 1:1

Голи: Балданці, 26 – Каллон, 69

Наполі – Лечче – початок матчу о 21:45

Ювентус – Спеція – початок матчу о 21:45

Рома завдяки історичному дублю Дибали розгромила Монцу, Інтер здолав Кремонезе, Мілан розписав нічию з Сассуоло

Лаціо розмочив ворота Сампдорії в середині першого тайму. Божевільний пас п'ятою від Мілінковіча-Савіча, який вивів Іммобіле сам на сам – Чіро не підвів, легко обігравши кіпера генуезців. Згодом він міг подвоювати, але влучив у ліву стійку. Сампдорія мала шанс на пенальті, коли Квальяреллі наступили на ногу у штрафному, але арбітр після перегляду VAR відмовився призначати стандарт.

Наприкінці тайму Проведель у падінні врятував римлян після пострілу з гострого кута від того ж Квальярелли. Друга половина гри минула практично без моментів – здавалось, "орли" на класі доведуть поєдинок до перемоги, однак іншої думки був Габ'ядіні, який у доданий час лівою закрутив у протилежний від голкіпера кут і врятував для Сампдорії нічию.

Бету вивів Удінезе вперед ще до середини тайму, поціливши у ворота Фіорентини з меж штрафного майданчика. Згодом Кварта після навісу з кутового міг забивати головою, але кіпер "б'янконері" вчасно зреагував. За мить Сапонара з вбивчої позиції запустив сферу по горобцях, змарнувавши другий поспіль шанс "фіалок". Під кінець матчу Делофеу цілив під поперечину і лише реакція Сільвестрі врятувала Удіне. Вже у доданий час Саксесс подвоїв перевагу Фіорентини, але гол було скасовано через офсайд.

У ще одному матчі Емполі приймав Верону. Господарі завдяки дебютному голу Балданці за дорослу команду вирвались вперед на екваторі першої сорокап'ятихвилинки і тримались майже 45 хвилин. В середині другого тайму на полі з'явився Каллон і одразу ж зрівняв. На більше команд не вистачило.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ