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Гасперини – о двух пенальти Ювентуса: Что нам делать, отрезать игрокам руки?

08:54 - Читати українською
Гасперини – о двух пенальти Ювентуса: Что нам делать, отрезать игрокам руки?
Джан Пьеро Гасперини / Твиттер ФК Аталанта

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру своей команды в матче 32-го тура Серии против Ювентуса (2:2).

55’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Малиновский 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Криштиану Роналду
80’ Руслан Малиновский
90’ Криштиану Роналду

"Чистый пенальти на де Роне, абсолютно, бесспорно. Ну, такие правила. В Италии такие правила. Что нам делать, отрезать игрокам руки? Это далеко не первый подобный пенальти в этом сезоне, такое ставят многим командам. Это безумие. Разве в других чемпионатах так же трактуют эпизоды? Нет. Если нигде больше такого нет, для чего мы придумываем такие правила?

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Это была замечательная игра против лидеров Серии А. Мы достигли всего, чего хотели. Я очень доволен выступлением и очень разочарован, что не удалось победить. Мы сделали все, чтобы выиграть. Наша задача – попасть в Лигу чемпионов. А второе место или третье – это уже вопрос престижа.

Мы не можем думать о Скудетто. Многих и так уже бесит, что мы снова в Лиге чемпионов. Заметно, как команда ежегодно растет. Раньше у нас не было должного менталитета, чтобы так играть с Ювентусом на выезде, однако такие матчи и такие результаты помогают совершенствоваться.

Скудетто в кармане Ювентуса, они его не отпустят. Не знаю, сколько мы сможем держать победный ритм. В любом случае мы готовимся к Лиге чемпионов. Хотим произвести хорошее впечатление в Европе", – сказал Джан Пьеро Гасперини после матча в эфире DAZN.

Напомним, после 32-х туров Аталанта занимает в турнирной таблице Серии А третье место, набрав 67 очков. От Лацио, который идет вторым, бергамцев отделяет один зачетный пункт. Лидирует с 76 баллами Ювентус.

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