Гасперини – о двух пенальти Ювентуса: Что нам делать, отрезать игрокам руки?

Главный тренер Аталанты Джан Пьеро Гасперини прокомментировал игру своей команды в матче 32-го тура Серии против Ювентуса (2:2).

"Чистый пенальти на де Роне, абсолютно, бесспорно. Ну, такие правила. В Италии такие правила. Что нам делать, отрезать игрокам руки? Это далеко не первый подобный пенальти в этом сезоне, такое ставят многим командам. Это безумие. Разве в других чемпионатах так же трактуют эпизоды? Нет. Если нигде больше такого нет, для чего мы придумываем такие правила?

"Немного не повезло – был не наш день": Малиновский прокомментировал упущенную победу над Ювентусом

Это была замечательная игра против лидеров Серии А. Мы достигли всего, чего хотели. Я очень доволен выступлением и очень разочарован, что не удалось победить. Мы сделали все, чтобы выиграть. Наша задача – попасть в Лигу чемпионов. А второе место или третье – это уже вопрос престижа.

Мы не можем думать о Скудетто. Многих и так уже бесит, что мы снова в Лиге чемпионов. Заметно, как команда ежегодно растет. Раньше у нас не было должного менталитета, чтобы так играть с Ювентусом на выезде, однако такие матчи и такие результаты помогают совершенствоваться.

Скудетто в кармане Ювентуса, они его не отпустят. Не знаю, сколько мы сможем держать победный ритм. В любом случае мы готовимся к Лиге чемпионов. Хотим произвести хорошее впечатление в Европе", – сказал Джан Пьеро Гасперини после матча в эфире DAZN.

Напомним, после 32-х туров Аталанта занимает в турнирной таблице Серии А третье место, набрав 67 очков. От Лацио, который идет вторым, бергамцев отделяет один зачетный пункт. Лидирует с 76 баллами Ювентус.

Ювентус – Аталанта: "Богиня" ставить вирок Саррі, Маліновський став найкращим, а КР7, Дибала і Бентанкур рятують Турин