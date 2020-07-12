Гасперіні – про два пенальті Ювентуса: Що нам робити, відрізати гравцям руки?

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру своєї команди у матчі 32-го туру Серії проти Ювентуса (2:2).

"Чистий пенальті на де Роні, абсолютно, безперечно. Ну, такі правила. В Італії такі правила. Що нам робити, відрізати гравцям руки? Це далеко не перший подібний пенальті в цьому сезоні, таке ставлять багатьом командам. Це безумство. Хіба в інших чемпіонатах так само трактують епізоди? Ні. Якщо ніде більше такого немає, для чого ми придумуємо такий регламент?

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Це була чудова гра проти лідерів Серії А. Ми досягли всього, чого прагнули. Я дуже задоволений виступом і дуже розчарований, що не вдалося перемогти. Ми зробили все, щоб виграти. Наше завдання – потрапити в Лігу чемпіонів. А друге місце чи третє – це вже питання престижу.

Ми не можемо думати про Скудетто. Багатьох й так вже бісить, що ми знову в Лізі чемпіонів. Помітно, як команда щороку зростає. Раніше в нас не було належного менталітету, щоб так грати з Ювентусом на виїзді, однак такі матчі й такі результати допомагають вдосконалюватися.

Скудетто в кишені Ювентуса, вони його не відпустять. Не знаю, доки ми триматимемо переможний ритм. В будь-якому випадку ми готуємося до Ліги чемпіонів. Хочемо справити гарне враження в Європі", – сказав Джан П'єро Гасперіні після матчу в етері DAZN.

Нагадаємо, після 32-х турів Аталанта посідає у турнірній таблиці Серії А третю сходинку, набравши 67 очок. Від Лаціо, який йде другим, бергамців відділяє один заліковий пункт. Лідирує з 76 балами Ювентус.

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