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РУСЛАН МАЛІНОВСЬКИЙ ЮВЕНТУС - АТАЛАНТА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Гасперіні – про два пенальті Ювентуса: Що нам робити, відрізати гравцям руки?

08:54 - Читать на русском
Гасперіні – про два пенальті Ювентуса: Що нам робити, відрізати гравцям руки?
Джан П'єро Гасперіні / Твіттер ФК Аталанта

Головний тренер Аталанти Джан П'єро Гасперіні прокоментував гру своєї команди у матчі 32-го туру Серії проти Ювентуса (2:2).

55’ Кріштіану Роналду
90’ Кріштіану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Маліновський 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Кріштіану Роналду
80’ Руслан Маліновський
90’ Кріштіану Роналду

"Чистий пенальті на де Роні, абсолютно, безперечно. Ну, такі правила. В Італії такі правила. Що нам робити, відрізати гравцям руки? Це далеко не перший подібний пенальті в цьому сезоні, таке ставлять багатьом командам. Це безумство. Хіба в інших чемпіонатах так само трактують епізоди? Ні. Якщо ніде більше такого немає, для чого ми придумуємо такий регламент?

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Це була чудова гра проти лідерів Серії А. Ми досягли всього, чого прагнули. Я дуже задоволений виступом і дуже розчарований, що не вдалося перемогти. Ми зробили все, щоб виграти. Наше завдання – потрапити в Лігу чемпіонів. А друге місце чи третє – це вже питання престижу.

Ми не можемо думати про Скудетто. Багатьох й так вже бісить, що ми знову в Лізі чемпіонів. Помітно, як команда щороку зростає. Раніше в нас не було належного менталітету, щоб так грати з Ювентусом на виїзді, однак такі матчі й такі результати допомагають вдосконалюватися.

Скудетто в кишені Ювентуса, вони його не відпустять. Не знаю, доки ми триматимемо переможний ритм. В будь-якому випадку ми готуємося до Ліги чемпіонів. Хочемо справити гарне враження в Європі", – сказав Джан П'єро Гасперіні після матчу в етері DAZN.

Нагадаємо, після 32-х турів Аталанта посідає у турнірній таблиці Серії А третю сходинку, набравши 67 очок. Від Лаціо, який йде другим, бергамців відділяє один заліковий пункт. Лідирує з 76 балами Ювентус.

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Ювентус - Аталанта Ювентус Ювентус Аталанта Аталанта Італія Мартен Мартен де Рон Серія А Джан П'єро Джан П'єро Гасперіні
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