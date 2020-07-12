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"Немного не повезло – был не наш день": Малиновский прокомментировал упущенную победу над Ювентусом

08:24 - Читати українською
"Немного не повезло – был не наш день": Малиновский прокомментировал упущенную победу над Ювентусом
Руслан Малиновский / Твиттер ФК Аталанта

Украинский полузащитник Аталанты Руслан Малиновский поделился мыслями относительно ничьей в матче 32-го тура Серии А против Ювентуса (2:2).

55’ Криштиану Роналду
90’ Криштиану Роналду
 
Дуван Сапата 16’
Руслан Малиновский 80’
16’ Дуван Сапата
55’ Криштиану Роналду
80’ Руслан Малиновский
90’ Криштиану Роналду

"Все говорят, что мы сегодня потеряли 2 очка. Думаю, мы заслужили победить. Два пенальти... Пытались хорошо отзащищаться на последних минутах, чтобы сохранить победу. Немного не повезло – был не наш день.

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Мы сыграли очень хорошо. Доминировали на протяжении всего первого тайма: создавали шансы, контролировали мяч. Во втором тайме также хорошо выглядели, забили гол. Старались сохранять компактность и выбегать в контратаки.

Нужно извлечь урок из этого матча. Набрать одно очко на поле Ювентуса не так плохо. Готовимся к следующей игре, хотим лучше восстановиться.

Встреча с ПСЖ в Лиге чемпионов? ПСЖ – замечательный соперник с сильной атакой. Сегодня мы также играли против команды уровня Лиги чемпионов. Мы готовы к таким вызовам. Важно, чтобы все были здоровы, чтобы все были в форме", – сказал Малиновский в комментарии клубному YouTube-каналу Аталанты.

Напомним, Руслан на 80-й минуте матча 32-го тура чемпионата Италии забил в ворота Ювентуса и вывел Аталанту вперед (2:1). Команде Гасперини не хватило для победы совсем немного – на последней минуте основного времени Роналду реализовал пенальти и спас лидера Серии А от поражения.

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