Ювентус врятувався від поразки Аталанті завдяки двом пенальті – Маліновський забив класний гол і міг відзначитись ще раз

В рамках центрального матчу 32-го туру Серії А Ювентус і Аталанта сильнішого не виявили (2:2).

Аталанта в разі перемоги над Ювентусом у Турині піднялася б на другу сходинку в турнірній таблиці й навіть могла б вести розмови про чемпіонство – дистанція до "б'янконері" скоротилася б до шести очок. Попри таку важливість поєдинку, Джан П'єро Гасперіні вирішив залишити у запасі нашого Руслана Маліновського, а також прямо перед самою грою змінив Госенса на Кастаня.

Маліновський покарав Ювентус розкішним голом

Матч розпочався рівно, але вже до десятої хвилини стала відчутною перевага Аталанти в контролі м'яча та території. Бергамаски швидко повертали м'яч і не вилазили з чужої половини, а на 12-й хвилині створили перший момент – це Ілічіч пробив з-з меж штрафного повз дальній кут. Ще через чотири хвилини гості розкатали шедервальну атаку: після жорсткого відбирання у Дибали м'яч отримав Сапата, який обігрався з Гомесом і побіг у штрафний, в той час як Алехандро геніально розвернувся навколо де Лігта й другим дотиком й розрізав оборону пасом на Дувана – нападник же пробив у правий нижній! 0:1.

Сапата голом оформив повторення Аталантою бомбардирського подвигу Ювентуса

Ювентус тут же огризнувся потужним ударом Дибали метрів з 20-ти у ближній кут, але він не став проблемою для Голліні. Загалом, Аталанта до останньої третини тайму тотально домінувала, сміливо розкатуючи комбінації на чужій половині й створюючи моменти. Так, на 32-й хвилині Сапата головою замикав подачу з лівого флангу (повз праву стійку), а на 35-й після кутового Ілічіч підрізав м'яч на Дувана – постріл форварда з мінімальної дистанції одразу накрив Рабйо. Господарі відповіли контратакою з падінням Роналду перед штрафним (без фолу), після чого бергамаски вибігли в свою контратаку з дальнім ударом Ілічіча повз ліву дев'ятку.

У Ювентуса за весь цей час можна було згадати хіба що епізод на 34-й хвилині, коли Дибала отримав шикарну передачу з центру від Бентанкура й другим дотиком пробив з лінії карного майданчика в дальній кут – м'яч рикошетом пролетів поруч зі стійкою!

Наступний небезпечний момент також створив Пауло, який аж на 43-й хвилині відкрився під розрізну передачу Куадрадо й подав точно на голову Роналду. Кріштіану пробив повз правий верхній кут воріт Голліні, але там, вірогідно, був офсайд. Зрештою, на перерву команди пішли за абсолютно справедливої переваги Аталанти в рахунку.

На старті другого тайму Ювентус захопив контроль над м'ячем і провів кілька атак, найцікавіша з яких на 49-й хвилині завершилась неточним ударом Бернардескі з відскоку з-за меж штрафного. Аталанта відповіла вриванням Гомеса із пострілом, який накрив де Лігт. Зрештою, такі гойдалки завершились пенальті на 54-й хвилині – Дибала виконав подачу й влучив у руку де Роону, арбітр вказав на "позначку", а Роналду впевнено реалізував вирок. 1:1!

Після цього тренери провели низку замін: у туринців замість Даніло та Бернардескі вийшли Дуглас Коста та Алекс Сандро, а в складі бергамасків Ілічіча змінив Пашаліч. В таких умовах команди перевалили за 60-ту хвилини зустрічі.

В середині другого тайму встановилася хитка рівновага. Команди вели позиційну боротьбу й періодично загострювали: так, на 67-й удар Сапати з лінії воротарського після прострілу Пашаліча заблокували, а подачу з кутового Хатебур замкнув головою – над ближньою дев'яткою! Ювентус огризнувся на 70-й виходом Роналду сам на сам з передачі свіженького Ігуаїна (змінив Дибалу), але і Голліні врятував Аталанту, і лайнсмен помітив офсайд ще у Гонсало. Буквально за хвилину до цього на полі з'явилися Маліновський та Муріель.

В останні 15 хвилин основного часу Аталанта почала перехоплювати ініціативу й підбиратися до воріт Юве більш конкретно. Так, на 75-й хвилині перший удар завдав Маліновський, який розвернувся перед штрафним і вистрілив у правий нижній – поруч з каркасом!

Ювентус в наступній же атаці відповів діагоналлю Куадрадо за спину на Роналду – Кріштіану одним дотиком прийняв, а другим пробив у дальній кут, змусивши Голліні виконати блискучий сейв. Покарання за марнотратство прийшло на 80-й хвилині: Муріель знайшов Маліновського в зоні перед штрафним, а той прийняв пас і з правої ноги, метрів з 13-ти, з-під Алекса Сандро, вистрілив під ближню стійку – 1:2!

Руслан міг поховати Ювентус на 86-й хвилині, коли змістився з правого флангу в центр і завдав потужного удару з лівої – трішки неточно! Тут вже Ювентус не витримав, почавши атакувати, як слід. Спочатку Дуглас Коста пробив по центру, на 87-й хвилині Роналду зі штрафного спрямував м'яч у сантиметрах від лівого нижнього кута, а на 89-й Муріель ненароком підіграв собі рукою в карному майданчику – пенальті! Роналду впевнено його реалізував – 2:2. Це був останній гол у зустрічі.

Таким чином, Ювентус залишився на першій позиції, маючи в активі 76 залікових балів. Аталанта, набравши 67 очок, не змогла обійти Лаціо, тримаючись на третій сходинці в турнірній таблиці Серії А.

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