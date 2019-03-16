Футболисты у Динамо есть – но у них нет характера, – Саленко

Экс-форвард "бело-синих" Олег Саленко прокомментировал фиаско Динамо в матче 1/8 финала Лиги Европы с Челси.

"Сложно ли будет психологически восстановиться" бело-синим "после матча с Челси? Отойти не сложно. Меня беспокоит другой момент: футболисты есть – но у них нет характера. Защита проиграла все, что можно. Но, чтобы делать глубокий анализ, нужно еще раз пересмотреть этот матч. Однако говорю, что, на первый взгляд, у своих ворот мы проиграли во всех ключевых моментах.

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Как показала практика, Динамо срочно нужно искать еще одного нападающего и защитника. Эта игра показала все недостатки Динамо. Теперь у Александра Хацкевича появилось еще больше вопросов, как и что делать. Но это они уже будут решать с руководством. Я бы ввел штрафы для футболистов за бездарную игру.

Главная причина такого поражения – слабый уровень местного украинского чемпионата. Арсеналу-Киев забили до перерыва четыре мяча, а во втором тайме уже никто не хотел бы играть. Только внутренняя конкуренция повысит наш уровень в Европе. Но я скажу, что и с психологией у киевлян проблемы, ведь было видно, что после пропущенного мяча "динамовцы" сдались. Премудрости психологии я хорошо изучил, работая под руководством Валерия Лобановского и Карлоса Паррейры ", – цитирует Саленко Команда№1.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0.

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