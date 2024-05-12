Бывший арбитр ФИФА Мирослав Ступар разобрал эпизод с назначенным пенальти в ворота Динамо в Классическом и возможным фолом против Виталия Буяльского за мгновение до этого.

"Если по пенальти Шахтера вопросов нет, там чистая рука, то момент с Буяльским достаточно тонкий. На это не обратил внимание ни главный арбитр Деревинский, ни арбитр VAR Шурман. Контакт был, но тянул ли он на нарушение – тяжело сказать.

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Такие моменты трактуют по-разному, в зависимости от главного арбитра. Здесь можно долго дискутировать: был фол на Буяльском или нет? Если бы Деревинский свистнул фол, то вопросов также не было бы, и тогда бы не было пенальти у Шахтера.

Все зависит от того, насколько арбитр поднял планку дозволенной борьбы. Одни арбитры сразу сажают на свисток, а другие – дают играть. По первому тайму у меня нет вопросов к судейству. Игра оживленная, много фолов. Даже по эмоциям футболистов мы видим, насколько они заряжены, никто не хочет проигрывать. Обратите внимание: Шапаренко, который не является атлетом, играет жестко до конца. Это придает цимеса игре", – поделился Ступар в интервью Украинскому футболу.

Напомним, эпизод произошел на 29-й минуте матча Шахтер – Динамо. Буяльский оказался на газоне после борьбы за мяч с Крыськивым, игру продолжили и в эпизоде после судья назначил пенальти за игру рукой Вивчаренко. Судаков реализовал 11-метровый и принес Шахтеру победу, которая досрочно сделала "горняков" чемпионами Украины.

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