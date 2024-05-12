Украина

Шахтер в огненном Класическом победил Динамо и стал чемпионом Украины – Судаков оформил первое поражение Шовковского. Сам наставник киевлян выразил сомнения в решающем пенальти и объяснил, чего не хватило.

Умер журналист Сергей Савелий – он был комментатором дебютного матча сборной Украины.

Марлос завершил карьеру в 35 лет – экс-звезда Шахтера и сборной Украины больше года был без клуба.

Минай одержал волевую победу над Ворсклой в битве с 5 голами – в компенсированное время дали три пенальти, Кемкин взял два.

Мир

Резервисты Реала сокрушили Гранаду – Лунин снова просидел в запасе, Куртуа провел мастер-класс на выходах.

Ман Сити приблизился к чемпионству после погрома в Лондоне – неожиданный герой "горожан" оформил первый дубль в карьере.

Украинцы за рубежом

Жирона определилась с будущим Довбика перед Лигой чемпионов – украинец получил особый статус.

Забарный стал игроком сезона Борнмута по версии болельщиков – игроки проголосовали за другую звезду.

Мудрик прервал "сухую" серию – видео гола украинца после роскошной передачи главной звезды Челси.

Украинец отметился дублем в безумных 4:3 и с тремя земляками вышел в Экстраклясу – видео шедевра.