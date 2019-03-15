"Игроки Динамо – никчемные, которые ничего не умеют, девочки": Леоненко "уничтожил" киевлян после фиаско в матче с Челси

Экс-форвард Динамо Виктор Леоненко прокомментировал поражение киевлян в матче 1/8 финала Лиги Европы с Челси (0:5).

"Прокомментировать игру? Вы называете это игрой? По-моему, это позор был. Честно говоря, вот Бессонову 5 марта исполнился 61 год, мне кажется, он бы лучше выглядел, он бы умер на поле, тем более при полном стадионе. А Динамо просто показало, что они девчонки. Еще неделю назад говорил, что они проиграют точно, тем более, как оказалось, я не на фарт перед матчем позвонил Хацкевичу.

О самой игре даже не стоит говорить, так как тут просто даже нечего комментировать. Понятно, что Челси – сильный соперник, но дело не в том, что проиграли, а проблема в том, что так бездарно сдались при полном стадионе. Это очень неприятно и самое плохое, что все вчера увидели, что они никчемные и на Динамо теперь можно не ходить.

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После таких матчей грустно очень, не знаю как Игорю Михайловичу но мне точно. Потому что даже если вы не умеете играть в футбол, то вы должны умереть на поле ради болельщиков. А в итоге пришел народ и увидел хрень. Динамо должно было показать хотя бы характер, что-то вроде "мы стараемся, мы умираем", а вместо этого "привет, мы сдались". Если честно, даже материть их не хочется, хотя мат тут был бы полезен.

Знаете, как говорил один белорусский тренер: "Если ничего не получается, то включай дурака: бегай и отбирай". Вот вчера так и должно было быть. Вообще я считаю, что можно было с Челси и побороться, хотя бы дома. Но футболисты никчемные такие, которые ничего не умеют и не могут, а на первом месте у них татуировки и прически. Вчерашняя игра показала, что у них еще и характера нет, повторюсь, девчонки! Им, наверное, стыдно поэтому никак не прокомментировали игру, хотя что тут скажешь, когда ты хрень?

Выделить даже некого, все были худшими. Маурицио Сарри отметил Цыганкова и Шепелева? Это просто дипломатия, он говорил и что Динамо Киев очень серьезный соперник, настолько серьезный, что они просто его не заметили.

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То, что Динамо опозорилось – это нормально. Хочется верить, что это поражение пойдет "динамовцам" только на пользу.

Я думаю, что никакой отставки тренера не будет, ведь попался реально серьезный клуб. Александр Хацкевич – хороший тренер, просто бездарные футболисты, вот в чем дело. Он же не может себе позволить кого-то там пригласить, купить… только то, что привозят от Игоря Михайловича.

Что дальше ждет Динамо? Я думаю, второе место в чемпионате они займут и скажут, что Шахтер сильнее, а так оно и есть. Мне в матчах Динамо с Шахтером хорошую игру, вот и все, и никак не политику, которой сейчас больше, чем самого футбола",– сказал Леоненко для KP.ua.

Напомним, лондонский клуб камня на камне не оставил от киевлян. Подопечные Маурицио Сарри переиграли Динамо на НСК Олимпийский со счетом 5:0.

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