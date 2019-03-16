Футболісти у Динамо є – але у них немає характеру, – Саленко

Екс-форвард "біло-синіх" Олег Саленко прокоментував фіаско Динамо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи з Челсі.

"Чи складно буде психологічно відновитися "біло-синім" після матчу з Челсі? Відійти не складно. Мене турбує інший момент: футболісти є – але у них немає характеру. Захист програв все, що можна. Але, щоб робити глибокий аналіз, потрібно ще раз переглянути цей матч. Однак кажу, що, на перший погляд, біля власних воріт ми програли в усіх ключових моментах.

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Як показала практика, Динамо терміново потрібно шукати ще одного нападника та захисника. Ця гра продемонструвала всі недоліки Динамо. Тепер у Олександра Хацкевича з'явилося ще більше запитань, як і що робити. Але це вони вже будуть вирішувати з керівництвом. Я б ввів штрафи для футболістів за бездарну гру.

Головна причина такої поразки – слабкий рівень місцевого українського чемпіонату. Арсеналу-Київ забили до перерви чотири м'ячі, а в другому таймі вже ніхто не хотів би грати. Тільки внутрішня конкуренція підвищить наш рівень в Європі. Але я скажу, що і з психологією у киян проблеми, адже було видно, що після пропущеного м'яча "динамівці" здалися. Премудрості психології я добре вивчив, працюючи під керівництвом Валерія Лобановського і Карлоса Паррейри", – цитує Саленка Команда№1.

Нагадаємо, лондонський клуб каменя на камені не залишив від киян. Підопічні Мауріціо Саррі переграли Динамо на НСК Олімпійський з рахунком 5:0.

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