"Жерар спокоен, с ним все в порядке. Очень спокоен. Я тоже разговаривал с командой. Думаю, прощание будет завтра или в ближайшие дни. Все будет зависеть от него. Иногда приходится принимать неприятные вещи. Как тренер и как человек. Но мы здесь во благо клуба. Иногда приходится прибегать к радикальным решениям, но мы здесь именно для этого. Капитаны нам очень помогли и продолжают это делать. Если Жерар сыграет завтра против Альмерии, то он поможет нам.

Обидно, но это закон жизни. Теперь мы можем создать новое "золотое" поколение. Молодых много. Мы надеемся, что так и будет, и они принесут нам большой успех. Грустно, очень грустно, когда видишь, как игроки, коллеги прощаются и заканчивают карьеру. Но это закон жизни, такое случается со всеми нами. Отношения между нами такие же, ничего плохого. Я должен принимать решения во благо команды, бывает, что некоторым значительным персонам они не нравятся.

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Я старался быть честным с Жераром. В конце концов футболист всегда думает, что виноват тренер, если он мало играет. С этим надо смириться, это моя работа. Дело Пике, дело Алвеса... Эти решения трудно переварить, но нужно работать. Это был личный разговор. Я не буду рассказывать всем об этом. Если он желает, то вперед. У меня нет претензий к Жерару. Он всегда являлся примером для команды, никогда не жаловался. Он тренировался на 100% и был профессионалом. Я был честен с ним, и так сложилось, что сейчас для него настал момент завершать.

В будущем он может быть кем угодно. Его способности, его лидерство, личность, которую он передает. У него много способностей, поэтому не сомневаюсь в его будущем.

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Мы имели разговор еще перед началом сезона. Я рассказал ему о своих намерениях. Это был один из самых трудных дней в моей тренерской карьере. Тот момент, когда я разговаривал с ним как тренер. Я прошел через такие испытания, и с ними тяжело справиться.

Завтрашний матч? Мы хотим получить три очка. Важно оказывать давление на Реал и показать, что у нас хорошая динамика. Пике отдельно заслуживает овации болельщиков Барселоны. Я понимаю обстоятельства, заставившие его принять это решение. Он меньше играет, чувствует себя менее полезным и хочет отойти в сторону. Большое уважение ему. У него был контракт, он мог продолжать получать зарплату, но решил по-другому. Я желаю ему всего наилучшего и надеюсь, что болельщики Барселоны ценят его таким, каков он есть – легенда", – приводит слова Хави Marca.

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