Украинский нападающий в сезоне 2023-24 стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, забив 24 гола за "красно-белых".

Довбик установил достижение, которого Ла Лига не видела 15 лет – украинец стал одним из 6-ти в столетии

Издание Marca, включило Артема Довбика в символическую сборную сезона Ла Лиги. Жирону представляет не только украинец, в состав также попали Мигель Гутьеррес и Алейш Гарсия.

Голкиперу Реала Андрею Лунину места в символической сборной не нашлось, как и его партнеру по команде Винисиусу. Издание отдало предпочтение вратарю Атлетика Унаи Симону. Более того, Marca не включила в 11-ку ни одного игрока Барселоны.

Символическая сборная:

Голкипер: Симон (Атлетик)

Защитники: Карвахаль, Рюдигер (оба – Реал), Ле Норман (Вильярреал), Мигель Гутьеррес (Жирона)

Полузащитники: Иско (Бетис) Алейш Гарсия (Жирона), Тони Кроос, Джуд Беллингем (оба – Реал)

Нападающие: Довбик (Жирона), Гризманн (Атлетико)

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