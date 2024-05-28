Полузащитник Колоса Вадим Милько принял решение завершить игровую карьеру в возрасте 37 лет.

Милько в разговоре с Украинским футболом подтвердил, что завершает карьеру игрока.

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"Да, все правильно", – лаконично ответил Вадим на вопрос журналиста относительно завершения выступлений.

Добавим, что Милько является воспитанником Динамо, успел поиграть за ФК Харьков, Зарю, Верес и белорусские Белшину и Слуцк. Впрочем, больше всего Вадим сыграл в составе Колоса – 177 матчей, 14 голов и 5 ассистов и дослужился до капитанской повязки.

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