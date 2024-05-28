"Не знаю, почему Маркевич отказался от медали, серебро то он только раз в жизни завоевал с Металлистом, а так всю жизнь был третьим. Я не понимаю, почему люди не хотят получать серебряные медали. Может, обиделись. Обидчивых у нас до хрена.

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Хотя чего обижаться? Ингулец играл дома, и он не слабее Карпат так точно. Наверное, у Маркевича звездная болезнь началась, он решил, что ему не нужно серебро, он только на золото заслуживает. Маркевичи проявили неуважение. Зачем тогда вообще эти медали делают, если их не берут? Я считаю, что за такое УАФ должна оштрафовать", – поделился Леоненко в комментарии Sport-express.ua.

Добавим, что Мирон Маркевич, который возглавляет Карпаты, и его сын Остап, который работает помощником в тренерском штабе, не присоединились к коридору почета и не стали брать серебряные медали после "золотого матча" с Ингульцом.

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