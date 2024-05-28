"Мое будущее? Решение уже принято, но я пока не могу вам сказать. Вы узнаете все после финала Лиги чемпионов. Не настаивайте, я вам не отвечу.

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Я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в Реале. Это то, чего я действительно хочу, но я не знаю, что произойдет в следующем году. Это была бы мечта, это мой дом, клуб моей жизни. Я хочу попрощаться, как Тони Кроос.

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Мои отношения с Карло Анчелотти всегда были хорошими. Я не знаю, откуда берутся слухи о работе в его штабе, но нет. Ни помощником, ни вторым тренером не буду. Я все еще игрок, вот что я хочу делать! Я хочу играть", – сказал Модрич в эфире El Partidazo de COPE.

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Напомним, действующий контракт 38-летнего хорвата завершается этим летом. По слухам, стороны договорились о продлении сотрудничества. Модрич находится в Реале уже 12 лет. За это время выиграл с клубом 25 трофеев. В частности, четырежды триумфовал в Лиге чемпионов. Шанс завоевать пятый кубок будет 1 июня, в финале против Боруссии Дортмунд.