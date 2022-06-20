Четверть века назад Феномен запустил лавину: 10 самых дорогих футболистов, которые поочередно били трансферный рекорд
За лучших футболистов всегда приходилось дорого платить.
Ровно 25 лет назад – вечером 20 июня 1977 – миланский Интер закрыл переход Роналдо. Со скандалом. Барселона надеялась продлить контракт с легендарным бразильцем. В какой-то момент стороны даже достигли согласия, но все сорвалось. Ясное дело, из-за денег. Каталонцы настаивали, что клаусула распространяется только на испанские команды. Однако ФИФА одобрила трансфер. Массимо Моратти просто пришлось набросить несколько лишних миллионов.
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Так Феномен во второй раз стал трансферным рекордсменом. Правда, уже через год был вынужден отдать это звание своему земляку – Денилсону. Тот тоже недолго побывал на вершине. На рубеже тысячелетий трансферный рекорд били каждое лето, а в 2000-м даже дважды! Через четверть века после перехода Роналдо в Интер его превзошли 9 футболистов. Около половины этих переходов совершил мадридский Реал. Предлагаем вам вспомнить, как изменялись трансферные рекордсмены за последние 25 лет.
*цены в единую валюту пересчитаны специалистами Transfermarkt
Роналдо 1997 год
Барселона ⇒ Интер
Стоимость: 26,5 млн евро
Денилсон 1998 год
Сан-Паулу ⇒ Бетис
Стоимость: 31,5 млн евро
Кристиан Виери 1999 год
Лацио ⇒ Интер
Стоимость: 46,48 млн евро
Эрнан Креспо 2000 год
Парма ⇒ Лацио
Стоимость: 56,81 млн евро
Луиш Фигу 2000 год
Барселона ⇒ Реал
Стоимость: 60 млн евро
Зинедин Зидан 2001 год
Ювентус ⇒ Реал
Стоимость: 77,5 млн евро
Криштиану Роналду 2009 год
Манчестер Юнайтед ⇒ Реал
Стоимость: 94 млн евро
Гарет Бейл 2013 год
Тоттенхэм ⇒ Реал
Стоимость: 101 млн евро
Поль Погба 2016 год
Ювентус ⇒ Манчестер Юнайтед
Стоимость: 105 млн евро
Неймар 2017 год
Барселона ⇒ ПСЖ
Стоимость: 222 млн евро