Ровно 25 лет назад – вечером 20 июня 1977 – миланский Интер закрыл переход Роналдо. Со скандалом. Барселона надеялась продлить контракт с легендарным бразильцем. В какой-то момент стороны даже достигли согласия, но все сорвалось. Ясное дело, из-за денег. Каталонцы настаивали, что клаусула распространяется только на испанские команды. Однако ФИФА одобрила трансфер. Массимо Моратти просто пришлось набросить несколько лишних миллионов.

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Так Феномен во второй раз стал трансферным рекордсменом. Правда, уже через год был вынужден отдать это звание своему земляку – Денилсону. Тот тоже недолго побывал на вершине. На рубеже тысячелетий трансферный рекорд били каждое лето, а в 2000-м даже дважды! Через четверть века после перехода Роналдо в Интер его превзошли 9 футболистов. Около половины этих переходов совершил мадридский Реал. Предлагаем вам вспомнить, как изменялись трансферные рекордсмены за последние 25 лет.

*цены в единую валюту пересчитаны специалистами Transfermarkt

Роналдо 1997 год

Барселона ⇒ Интер

Стоимость: 26,5 млн евро

Денилсон 1998 год

Сан-Паулу ⇒ Бетис

Стоимость: 31,5 млн евро

Кристиан Виери 1999 год

Лацио ⇒ Интер

Стоимость: 46,48 млн евро

Эрнан Креспо 2000 год

Парма ⇒ Лацио

Стоимость: 56,81 млн евро

Луиш Фигу 2000 год

Барселона ⇒ Реал

Стоимость: 60 млн евро

Зинедин Зидан 2001 год

Ювентус ⇒ Реал

Стоимость: 77,5 млн евро

Криштиану Роналду 2009 год

Манчестер Юнайтед ⇒ Реал

Стоимость: 94 млн евро

Гарет Бейл 2013 год

Тоттенхэм ⇒ Реал

Стоимость: 101 млн евро

Поль Погба 2016 год

Ювентус ⇒ Манчестер Юнайтед

Стоимость: 105 млн евро

Неймар 2017 год

Барселона ⇒ ПСЖ

Стоимость: 222 млн евро