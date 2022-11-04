Накануне 35-летний ветеран внезапно объявил о завершении карьеры футболиста. Матч против Альмерии, который состоится 5 ноября, станет последним для Жерара Пике в футболке Барселоны. Соглашение защитника действовало до конца сезона 2022/23, а досрочное расторжение контракта позволит клубу сэкономить несколько десятков миллионов евро.

Пике объявил о завершении игровой карьеры – журналист назвал причину сенсационного решения ветерана Барселоны

"Это решение принял сам Пике, а его видео получилось очень трогательным. Он всегда будет эталоном для всех. Жерар – безоговорочный фанат Барселоны. Он достиг значительных высот и всегда будет частью Барсы.

Будет так, как хочет Жерар. Соглашение находится в процессе завершения. Он очень хочет помочь клубу. Мы сделаем все, чтобы процесс его ухода был как можно лучшим", – цитирует Лапорту Mundo Deportivo.

Напомним, Жерар Пике является воспитанником Барселоны, а в 2004 году перешел в Манчестер Юнайтед (с которым выиграл Лигу чемпионов 2007/08). Сезон 2006/07 Жерар провел в составе Сарагосы в аренде, а в родную Барсу вернулся в 2008 году, где достиг немалых вершин – в частности, завоевал три трофеи Лиги чемпионов. В общей сложности, Пике отыграл в 615 матчах за "блаугранас", в которых отличился 53 голами и 15 ассистами.