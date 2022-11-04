"Жерар спокійний, з ним все гаразд. Дуже спокійний. Я також розмовляв із командою. Думаю, прощання буде завтра чи найближчими днями. Все залежатиме від нього. Часом доводиться ухвалювати неприємні речі. Як тренер та як людина. Але ми тут на благо клубу. Іноді доводиться вдаватися до радикальних рішень, але ми тут саме для цього. Капітани нам дуже допомогли і продовжують це робити. Якщо Жерар зіграє завтра проти Альмерії, то він допоможе нам.

Прикро, але це закон життя. Тепер ми можемо створити нове "золоте" покоління. Молоді багато. Ми сподіваємося, що так воно і буде, і вони принесуть нам великий успіх. Сумно, дуже сумно, коли бачиш, як гравці, колеги прощаються та закінчують кар'єру. Але це закон життя, таке трапляється з усіма нами. Відносини між нами такі самі, нічого поганого. Я маю ухвалювати рішення на благо команди, буває, що деяким значним персонам вони не подобаються.

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Я намагався бути чесним з Жераром. Зрештою, футболіст завжди думає, що винен тренер, якщо він мало грає. Із цим треба змиритися, це моя робота. Справа Піке, справа Алвеса... Ці рішення важко переварити, але потрібно працювати. Це була особиста розмова. Я не буду розповідати назагал про це. Якщо він хоче, то вперед. Я не маю претензій до Жерара. Він завжди був прикладом для команди, ніколи не скаржився. Він тренувався на 100% та був зразковим професіоналом. Я був чесний з ним, і так склалося, що зараз для нього настав момент завершувати.

У майбутньому він може бути будь-ким. Його здібності, його лідерство, особистість, яку він передає. Він має багато здібностей, тому не сумніваюсь щодо його майбутнього.

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Ми мали розмову ще перед початком сезону. Я розповів йому про свої наміри. Це був один із найважчих днів у моїй тренерській кар'єрі. Той момент, коли я розмовляв із ним, як тренер. Я пройшов через такі випробування, і з ними важко впоратися.

Завтрашній матч? Ми хочемо здобути три очки. Важливо чинити тиск на Реал та показати, що у нас хороша динаміка. Піке окремо заслуговує на овацію вболівальників Барселони. Я розумію обставини, які змусили його ухвалити це рішення. Він менше грає, почувається менш корисним і хоче відійти вбік. Велика повага йому. У нього був контракт, він міг продовжувати отримувати зарплату, але вирішив інакше. Я бажаю йому всього найкращого і сподіваюся, що вболівальники Барселони цінують його таким, яким він є – легендою", – наводить слова Хаві Marca.

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