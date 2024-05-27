"Блаугранас" финишировали по итогам сезона 2023-24 на второй строчке, набрав 85 очков. От Реала Барселона отстала на 10 пунктов.

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Как утверждает портал ArchivoVAR, команда Хави должна была выиграть Ла Лигу, поскольку клуб больше всего пострадал от действий арбитров после вмешательства VAR. Барселона должна была набрать 89 баллов. В то же время мадридский Реал от таких ошибок значительно выиграл. По мнению экспертов упомянутого сайта, "сливочные" должны были набрать 88 очков, а не 95.

Если бы не были бы допущены ошибки, то Барселона финишировала бы первой, Реал – вторым, а Жирона и Атлетико поделили бы третье и четвертое места соответственно.

При создании своей классификации ArchivoVAR в основном учитывал такие ситуации: неправильно назначенный пенальти, отсутствие заслуженного пенальти, ошибочно отмененные голы. Красные карточки были опущены, поскольку, по мнению авторов, они не имели прямого влияния на результат.

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