Накануне 35-летний Пике ошеломил заявлением, в котором анонсировал завершение карьеры. Защитник решил не ждать окончания сезона и досрочно разорвет контракт с Барселоной.

Барселона нашла замену Пике, который решил завершить карьеру посреди сезона

Выяснилось, что перед стартом сезона Пике сообщили, что Барса хочет подписать еще одного центрального защитника, но у Жерара будет свое игровое время. Ветеран действительно вышел на поле 9 раз, но считает, что договоренность была нарушена, ведь ему обещали больше минут, чем он получил. По мнению Пике, его ставили в состав исключительно из-за отсутствия альтернативы, сообщает Cadena Ser.

Также защитнику не нравилось, что его обвиняли во всех провалах. Пике не планировал прощаться с клубом посреди сезона, но, огорчившись таким отношением, принял решение вообще завершить карьеру футболиста.

Пике выступает за Барселону с 2008 года. Выиграл 4 ЛЧ 8 титулов чемпиона Испании. В его активе 615 матчей за "блаугранас", 53 гола и 15 ассистов.