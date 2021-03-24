Сборная Украины стартовала в отборе к ЧМ-2022 с самого сложного испытания – выездного матча против французов. Предыдущая встреча с "ле блё" завершилась болезненным разгромом (7:1), но это был товарищеский матч, к которому Андрей Шевченко подходил с большими коронавирусными потерями. Сегодня были надежды на реванш против действующих чемпионов мира.

Франция -– Украина – видео голов и обзор матча

Наставник "сине-желтых" удивил схемой и принял ряд смелых решений по стартовому составу: пять защитников, без вингеров, Шапаренко в центре поля, Бущан на воротах. Очевидно, что Украина настраивалась на защитный футбол. С началом встречи гости всей командой сели в плотный средний блок на своей половине.

Первый момент неожиданно возник у наших – Зинченко сыграл на перехвате, протащил мяч к линии штрафной и пробил над перекладиной. К сожалению, это удар остался единственным для Украины на следующие полчаса. Франция взяла мяч под контроль и начала расшатывать наши редуты. Довольно быстро хозяева создали супершанс: Рабьо обыграл Забарного и пробросил на Эрнандеса – Жиру чудом не попал в ворота с пары метров, замыкая прострел Лукаса.

Впрочем, одна из следующих атак "ле блё" стала результативной. Пошел заброс из глубины на Павара, мяч отскочил, а Зинченко проиграл борьбу за мяч Гризманну. Антуан получил кучу времени, чтобы прицелиться и красиво послать мяч под дальнюю штангу. Украине откровенно не повезло в этом эпизоде, ведь арбитры не увидели офсайд у Павара...

Но не стоит проклинать немецких судей – уже через пару минут они "вернули долг". Коман вырывался на ворота, а на линии штрафной в него влетел Бущан, который хотел сыграть на опережение, но не попал по мячу. Франция имела шансы, чтобы удвоить преимущество еще до перерыва (мощный удар Мбаппе, Жиру головой замыкал навес Павара), но не сделала этого.

Соперникам не хватало точности, а нам не хватало игры в атаке. За весь первый тайм украинцы лишь трижды встретились с мячом в чужой штрафной – все три раза это был Миколенко. Он и нанес второй удар. Неточный, но хоть что-то. Последние 10 минут перед перерывом украинцы попытались поработать с мячом, но ничего так и не удалось.

Вторая половина поединка началась по тому же сценарию – Франция атаковала и накрывала "сине-желтых" контрпрессингом. У наших ребят уже лучше держался мяч, появились хорошие выходы в атаку. Это все окупилось – Украина сравняла счет! Караваев смело сыграл на фланге, проскочил и отпасовал под удар Сидорчуку. Сергей пробил не очень хорошо, но мяч рикошетом от Кимпембе закатился в ворота!

Украинцы почувствовали уверенность, осторожно атаковали, а самое главное – не допускали моментов у своих ворот. Франция раз за разом упиралась в желтую стену, не было пространства, чтобы разогнаться. Можно вспомнить разве что удар Комана в ближний угол (потянул Бущан) и претензии Мбаппе на пенальти, когда Забарный задел его лицо (судья проигнорировал претензии).

Дидье Дешам усилил переднюю линию своей команды заменами – вышли Дембеле, Погба и Марсьяль. Однако наши сборники дисциплинированно держали оборону, заставляя французов бить издалека и неэффективно завершать атаки. Опасно было на стандартах, но "ле блё" так и не сумели извлечь из них много пользы (острый удар Кимпембе взял Бущан).

Украина терпела и ждала финального свистка. Тобиас Штилер завершил плохой для себя матч. 1:1! Выездная ничья с Францией на старте отбора! С действующими чемпионами мира! В параллельном матче наши конкуренты Финляндия и Босния также расписали ничью, потеряв очки. Хорошие новости!