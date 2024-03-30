Форвард Ворсклы Таулант Сефери, который сейчас на правах аренды выступает за Бани Яс, заинтересовал несколько клубов немецкой Бундеслиги, сообщает Sportarena.

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27-летний нападающий привлек к себе внимание благодаря успешным выступлениям в чемпионате ОАЭ. К слову, в 2023 году интерес к албанцу проявлял немецкий Падерборн, а СК Днепр-1 готов был выложить за забивного форварда 1 млн евро. К слову, вице-президент Ворсклы Олег Лысак заявлял, что Бани Яс хочет активировать клаусулу игрока, прописанную в контракте с полтавчанами.

Напомним, Сефери перешел в Ворсклу из албанской Тираны в августе 2022 года за 500 тысяч евро. В июле 2023-го отправился в аренду в Бани Яс, за который в текущем сезоне в 19-ти матчах забил 7 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с Ворсклой действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.

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