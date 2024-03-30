Форвард Ворсклы заинтересовал несколько клубов Бундеслиги – СК Днепр-1 готов был выложить за него серьезную сумму
Албанский легионер Таулант Сефери попал на радары ряда немецких клубов.
Форвард Ворсклы Таулант Сефери, который сейчас на правах аренды выступает за Бани Яс, заинтересовал несколько клубов немецкой Бундеслиги, сообщает Sportarena.
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27-летний нападающий привлек к себе внимание благодаря успешным выступлениям в чемпионате ОАЭ. К слову, в 2023 году интерес к албанцу проявлял немецкий Падерборн, а СК Днепр-1 готов был выложить за забивного форварда 1 млн евро. К слову, вице-президент Ворсклы Олег Лысак заявлял, что Бани Яс хочет активировать клаусулу игрока, прописанную в контракте с полтавчанами.
Напомним, Сефери перешел в Ворсклу из албанской Тираны в августе 2022 года за 500 тысяч евро. В июле 2023-го отправился в аренду в Бани Яс, за который в текущем сезоне в 19-ти матчах забил 7 голов и отдал 1 ассист. Его контракт с Ворсклой действует до 30 июня 2025 года. Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.
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