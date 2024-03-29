В поединке 27-го тура чемпионата Португалии Бенфика не без проблем одолела Шавеш (1:0). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

Португалия, Примейра-лига, 27-й тур

Бенфика – Шавеш – 1:0

Гол: Невеш, 68

Нереализованные пенальти: Ди Мария, 26, Кабрал, 66

Трубин вошел в символическую сборную сезона чемпионата Португалии

В очередном поединке чемпионата Португалии Бенфика взяла верх над последней командой чемпионата – Шавешем. Уже на 5-й минуте Ди Мария должен был открывать счет, но его удар под перекладину вытащил Уго Соуза (арендованный у Фламенго). Впоследствии Флорентину головой замыкал передачу, но отправил сферу над перекладиной. В середине тайма хозяева получили право на пенальти и Ди Мария не сумел переиграть кипера, который в этом матче поймал настоящий кураж.

После перерыва Соуза вытащил невероятный удар от Кабрала под левую стойку. За немного Бенфика получила еще один шанс забить с одиннадцатиметрового (за игру рукой). Кабрал подошел к мячу, но снова не сумел переиграть бразильца. Арбитр, однако, дал указание повторить удар, и Артур... во второй раз проиграл дуэль киперу.

В конце концов, "орлам" удалось забить с игры: Ди Мария навесил со штрафного во вратарскую, а Невеш затылком направил сферу под левую стойку. Этот гол оказался единственным в матче.

Победа принесла Бенфике 67 очков и подняла на первую строчку турнирной таблицы. Спортинг отстает на 2 пункта, но имеет 2 игры в запасе. Шавеш с 19-ю баллами последний.

В украинского голкипера Анатолия Трубина, который традиционно вышел в основе, почти не было работы в этом матче. За время, проведенное на поле, от имел только одну воздушную дуэль, из которой вышел победителем, отдал 3 неточные длинные передачи, а точность его пасов составила 80%. Sofascore оценил его игру в 6,7 балла.

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